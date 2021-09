Osez les métiers du numérique ! UFR Santé (Campus 5, PFRS), 7 octobre 2021, Caen.

À l’occasion des trente ans de la Fête de la science, l’ENSICAEN et le GREYC organisent une table ronde à destination des jeunes et du grand public pour mettre en lumière les chercheuses, les ingénieures, les informaticiennes et les développeuses. L’objectif est de déconstruire les idées préconçues sur la place des femmes dans le domaine des sciences dites “dures” pour susciter des vocations parmi les jeunes générations et améliorer la féminisation dans le secteur du numérique.

La transition numérique change et va continuer de changer notre vision du monde et la façon dont nous l’appréhendons. Pour concevoir des outils, des projets adaptés à toutes et à tous, il est essentiel d’avoir des équipes mixtes représentatives de la population. Avec seulement 20% de femmes ingénieures, cadres d’études en recherche et développement informatique, la parité entre les hommes et les femmes est un défi primordial pour penser le monde de demain dans toute sa diversité et pour l’ensemble de la société.

Dans le cadre de la Fête de la Science 2021 et de l’évènement “EPOPEA fête la science” , l’ENSICAEN et le GREYC organisent en partenariat avec Caen la mer une conférence jeudi 7 octobre. Les étudiantes, les étudiants, les lycéennes, les lycéens, les collégiennes, les enseignantes et les enseignants sont ainsi invités à participer, en présentiel, à ce moment d’échange propice à faire évoluer les comportements trop souvent stéréotypés en matière d’orientation.

