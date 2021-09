Caen UFR Santé (Campus 5, PFRS) Caen, Calvados Conférence scientifique porté par Francis EUSTACHE UFR Santé (Campus 5, PFRS) Caen Catégories d’évènement: Caen

jeudi 07 octobre – 18h30 Neuropsychologue reconnu, Francis EUSTACHE dirige l’unité INSERM NIMH à Caen Normandie. Il s’intéresse à la mémoire humaine et ses maladies en utilisant des évaluations cognitives et différentes techniques d’imagerie cérébrale.

A l’issue de cette conférence, le Conseil d’Administration de l’association EPOPEA décernera un prix d’honneur qui récompensera une innovation collaborative née sur le science park. Normandie>Calvados

UFR Santé (Campus 5, PFRS) 2 Rue des Rochambelles 14000 Caen 14000 organisateur : http://www.ledome.info UFR Santé (Campus 5, PFRS)

