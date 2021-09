Metz UFR Mathématiques, informatique, mécanique - Université de Lorraine Metz, Moselle Apport des sciences à l’expertise des œuvres d’art UFR Mathématiques, informatique, mécanique – Université de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Apport des sciences à l’expertise des œuvres d’art UFR Mathématiques, informatique, mécanique – Université de Lorraine, 10 octobre 2021, Metz. Fête de la science 06 – 10 octobre

UFR Mathématiques, informatique, mécanique – Université de Lorraine LEM3 Université de Lorraine CNRS. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 17h00

dimanche 10 octobre – 16h15 Les musées sont remplis de faux et le marché de l’art en est infesté.

Comment les démasquer? En utilisant les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées pour étudier les matériaux dans un laboratoire comme le LEM3. On montrera au travers d’exemples pris dans des affaires qui ont défrayé la chronique que l’imagerie photonique ou électronique, la radiographie X, l’analyse chimique et cristallographique permettent d’expertiser les œuvres d’art et de détecter les faux. Grand Est>Moselle

UFR Mathématiques, informatique, mécanique – Université de Lorraine 3 Rue Augustin Fresnel 57000 organisateur : UFR Mathématiques, informatique, mécanique – Université de Lorraine

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu UFR Mathématiques, informatique, mécanique - Université de Lorraine Adresse 3 Rue Augustin Fresnel Ville Metz lieuville UFR Mathématiques, informatique, mécanique - Université de Lorraine Metz