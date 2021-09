Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Image de science UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

vendredi 08 octobre – 09h00 L’exposition et le livret qui l’accompagne restituent le travail mené lors d’ateliers à Saint-Etienne-Du-Rouvray qui se sont déroulés entre fin 2019 et avril 2021: ateliers photographiques avec Isabelle Lebon (collèges Robespierre et Louise Michel) et ateliers d’écriture avec Delphine Ensenat (collèges Robespierre et Pablo Picasso).

L’objectif était de libérer les imaginaires des collégiens sur les sciences et techniques.

Que représentent-elles pour eux ? Quels mots et quelles images emploient-ils pour les exprimer ? De quoi rêvent-ils ? Pour eux ? Pour le monde ? Quels débats se révèlent en lançant ces sujets ?

Partant de là, quelles réponses apporter pour que leurs imaginaires soient au plus proches de la réalité ? De celle des métiers, des lieux de formation ou de travail et, surtout, de celle des femmes et hommes qui sont les ingénieurs et scientifiques d'aujourd'hui ou de demain.

