Rêvons, pensons, imaginons ensemble l'énergie de demain ! UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime

Rêvons, pensons, imaginons ensemble l’énergie de demain ! UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 9 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 – 09 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie UMR 6614 CORIA. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Depuis la découverte du feu par l’homme préhistorique, en passant par la première machine à vapeur, jusqu’au décollage de la fusée de Thomas Pesquet, l’énergie a toujours su jouer un rôle central dans l’évolution de notre société.

Les chercheurs et chercheuses du laboratoire CORIA vous invitent à venir découvrir comment les rires, les larmes, la colère, la curiosité, l’engouement, le doute, la certitude… sont à la base de grandes découvertes pour une énergie durable et respectueuse de notre Planète.

CORIA – UMR CNRS 6614 – CNRS, Université et INSA de Rouen Normandie

