Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime La recherche en temps de pandémie – Evolutions et adaptations UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

La recherche en temps de pandémie – Evolutions et adaptations UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 8 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 08 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Félix JELEN. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h30 à 15h00 La crise sanitaire est venue profondément modifier notre rapport aux autres, nos manières de vivre et de travailler. Les chercheurs n’ont pas été épargnés et ont dû s’adapter à de nouvelles contraintes et à de nouveaux outils : terrains de recherche inaccessibles, fermeture des laboratoires, rencontres par visio etc… Deux jeunes chercheurs en sciences de gestion viennent expliquer comment leur objet d’étude a évolué et comment ils se sont adaptés à ces différents changements. Venez les rencontrer pour en discuter avec eux. Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l’Université 76800 organisateur : UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Adresse Avenue de l'Université Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray