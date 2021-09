Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime ESITech : Ingénierie pour la Santé UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

ESITech : Ingénierie pour la Santé UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 9 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 – 09 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie ESITech Rouen. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 L’ESITech est l’école d’ingénieur.e.s interne de l’université Rouen Normandie. Cette année, nos étudiant.e.s et enseignant.e.s vous accueilleront pour vous présenter les technologies innovantes permettant la fabrication des biomédicaments. Vaccins, anticorps, protéines recombinantes sont tellement complexes qu’on ne peut pas les produire à partir de la chimie. On vous explique comment le génie génétique et la culture cellulaire permettent de produire ces médicaments du futur. Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l’Université 76800 organisateur : http://esitech.univ-rouen.fr UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Adresse Avenue de l'Université Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray