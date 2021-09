Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Le végétal dans tous ses états ! UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Le stand, associant les trois structures NaturaPÔLE – UniLaSalle – Université de Rouen Glyco-MEV, propose divers ateliers autour du sol et du végétal pour tous publics (enfant, adulte, scolaire), comme par exemple les prémices de la culture in vitro, l’extraction d’ADN de banane ou encore les couleurs des végétaux.

Des posters techniques sur le végétal seront également affichés sur le stand.

Durant Trois jours, étudiants et professionnels vous accueilleront pour vous expliquer toutes les richesses du sol, l’ingéniosité des plantes et la technicité de cet univers fascinant.

