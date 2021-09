Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Simulation Multi-Agents pour la géoarchéologie, exemple de la diffusion des archéomatériaux en Normandie UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 Le modèle de simulation présenté dans cet atelier permet d’étudier la diffusion les archéomatériaux et leur rôle dans l’organisation du territoire de façon interactive.

Cette approche par la simulation, qualifiée ici de laboratoire virtuel, permet de modéliser, tester et confronter de multiples hypothèses avancées par les spécialistes du domaine.

Ainsi, ce modèle de simulation est le résultat intermédiaire d’une approche inter-disciplinaire entre géomorphologue, archéologie et géographes modélisateurs dans le cadre d’un projet RIN Normandie financé sur 2 ans. Normandie>Seine-Maritime

