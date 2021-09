Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Exposition SOIF UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 La Fondation Flaubert est co-éditeur de la bande dessinée scientifique SOIF, avec Petit à Petit un partenaire au savoir-faire original permettant une forme de médiation séduisante, qui raconte en images et « documente » notre rapport au monde.

Avec un tel support, qui conjugue les plaisirs et les formes de lecture, nous restons fidèles aux principes posés : éveiller ou réveiller des curiosités, partager des étonnements et des questionnements, où se fondent les découvertes. La fondation Flaubert mise sur la rencontre des scientifiques, des scénaristes et des dessinateurs, pour surprendre, dépayser et pour permettre de lire le monde autrement, en imaginant d’autres façons de s’y inscrire.

Composée d’une vingtaine de panneaux dibond au format A1 ou A0, l’exposition « Pourquoi Soif !? Ou comment raconter la recherche autrement » permet de donner un avant-goût des bandes-dessinées qui composent la revue et de rendre compte de la démarche. L’objectif : donner envie d’ouvrir la revue et rendre compte des dernières découvertes en sciences humaines et sociales. Normandie>Seine-Maritime

