La Physique dans notre quotidien UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime

La Physique dans notre quotidien UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 9 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 – 09 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Groupe de Physique des Matériaux UMR CNRS 6634 Université de Rouen. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Démonstrations et manipulations pédagogiques pour comprendre les origines du son, de la lumière, ainsi que les secrets de l’électricité et du magnétisme. Découverte des lois de la physique et de leurs applications dans les technologies de notre quotidien. (téléphones, ordinateurs, four micro-ondes, WIFI, GPS …etc) Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l'Université 76800 http://gpm.univ-rouen.fr/

