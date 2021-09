Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Apprentis chimie UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Apprentis chimie UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 8 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 – 08 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Laboratoire COBRA UMR 6014 CNRS. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00 La chimie est partout dans notre quotidien, c’est ce que vous pourrez constater grâce aux expériences amusantes et ludiques proposées.

Notre projet a pour but principal d’amener les plus jeunes à la découverte de la chimie, les voir s’émerveiller devant les expériences et de leur expliquer de la manière la plus simple possible le concept de la chimie. Nous vous présenterons les dernières découvertes de l’imagerie de l’atome. Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l’Université 76800 organisateur : www.lab-cobra.fr UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie

