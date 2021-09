Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Microscopie pour l’observation du vivant UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Microscopie pour l'observation du vivant UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 8 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray.

vendredi 08 octobre – 13h30

vendredi 08 octobre – 13h30 Et si l’on essayait de voir le presque invisible, qu’observerions-nous? Le microscopie est un instrument capable de montrer la vie de nos cellules!

Les progrès réalisés en imagerie ont permis l’observation du monde du vivant de manière de plus en plus précise. La cellule, plus petit élément composant les organismes vivants, peut être étudiée, suivie dans le temps. Ces études, réalisées sur la Plate-Forme de Recherche en IMAgerie CEllulaire de Normandie (PRIMACEN), aident à la compréhension de la biologie : comment s’organise la vie? Comment les cellules communiquent-t-elles? Que se passe-t-il lors de l’apparition de maladies (causes et conséquences sur nos cellules).

Cette mise en perspective de l’infiniment petit peut changer la vision que l’on a du monde du vivant. Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l'Université 76800

