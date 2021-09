Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Au feu … les matériaux ! UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Au feu … les matériaux !
UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 8 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray.
Fête de la science 07 – 08 octobre

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie
INSA Rouen Normandie.
Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h30 à 10h00

vendredi 08 octobre – 10h30 à 11h00 Dans le domaine de l’aéronautique, le choix des matériaux permettant aux avions de voler est fondamental. Ces matériaux doivent combiner légèreté et résistance tout en sécurité ! Heureusement, les chercheurs et industriels veillent à ce que cet équilibre soit le plus optimal possible.

Benoit Vieille expliquera comment les chercheurs de deux laboratoires auxquels l’INSA Rouen Normandie est associé (le GPM et le CORIA) ont développé une “Plateforme de tenue au feu des matériaux” apportant des réponses pour relever ce défi.

Ils étudient le comportement (résistance, endommagement) de ces matériaux particuliers et les observent leur réaction notamment dans des conditions extrêmes (en cas d'incendie). Pour cela, ils élaborent des protocoles expérimentaux, conçoivent et fabriquent des instruments qui permettent de faire avancer la connaissance mais aussi d'assurer que ces matériaux sont utilisables dans les pièces d'un avion.

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie
Avenue de l'Université 76800
https://www.insa-rouen.fr/

