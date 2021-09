Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Regard de Géomètre UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Regard de Géomètre UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 9 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 – 09 octobre

les Maths En Scène. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Les mathématiques sont partout , et surtout là où l’on ne les attend pas!

Aiguisez votre regard de géomètre et venez découvrir les réalisations mathématiquement artistiques de classes de l’Académie de Rouen! Au cours de l’année scolaire 2020/2021, 5 classes de l’Académie de Normandie ont participé au projet Regard de Géomètre. Voici le résultat de leur travail de recherche, d’expérimentation… autour de leur thème (perspective, architecture, pixel art, anamorphose).

Chaque classe a travaillé son thème autour d’un axe mathématique et d’un axe artistique. Elles ont reçu la visite et l’éclairage d’un référent scientifique et d’un artiste. Normandie>Seine-Maritime

UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Avenue de l’Université 76800 organisateur : https://lesmathsenscene.fr/ UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie

