Intelligence artificielle : quand la machine apprend à lire UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie, 7 octobre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Fête de la science 07 octobre

Laboratoire LITIS (Université de Rouen, Le Havre, INSA Rouen Normandie).

jeudi 07 octobre – 10h00 Cette présentation est une introduction au Deep Learning, une branche de l’intelligence artificielle, et à son utilisation dans le domaine de la reconnaissance d’écriture.

Nous nous intéresserons notamment aux différentes applications possibles, aux performances des systèmes intelligents actuels et à leurs limites. Normandie>Seine-Maritime

https://www.litislab.fr

