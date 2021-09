Saint-Étienne-du-Rouvray UFR des Sciences et Techniques - Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Les lois d’échelles urbaines : l’usage artificiel des sols dans les 300 plus grandes aires urbaines européennes en 2006 UFR des Sciences et Techniques – Université Rouen Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 07 octobre – 14h00 L’application permet de proposer aux aménageurs et au grand public, de façon didactique et cartographique, un outil pour comparer l’artificialisation des sols dans les villes européennes en 2006 par le biais des lois d’échelles européennes.

Outil de valorisation et de vulgarisation scientifique afin de faciliter la compréhension des lois d’échelles dans le but de tendre vers une gestion plus durable des territoires à l’avenir. C’est une plateforme d’observation territoriale à l’échelle européenne, grâce à une interface d’analyse intuitive et à la géovisualisation. Elle propose un regard nouveau sur le territoire grâce à la mise à l’échelle des villes.

La comparaison stratégique de territoires montre qu’il existe d’autres possibilités d’aménagement et de planification urbaine moins consommatrices d’espace et plus soucieuses de l’environnement dans différentes villes européennes.

Réalisée dans le cadre d'un stage de Master 2 encadré par Rémi LEMOY et Marion LE TEXIER.

