UFR ALLSH Maison de la recherche UFR ALLSH Maison de la recherche. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Organisation d’ateliers en petits groupes de 10 à 12 élèves une demi journée dans les locaux de la Maison de la recherche (Faculté des lettres) et l’autre à l’IUT d’Aix en Provence. Les thématiques abordées à la Maison de la recherche sont les lettres, arts, langues, sciences humaines, philosophie et psychologie et à l’IUT les élèves visiteront le laboratoire génie mécanique et acoustique, le laboratoire d’expérimentation et de bidouille et l’Institut des sciences du mouvement. Cet événement non ouvert au public, nous recherchons une classe de lycéens toutes disciplines avec un effectif de maximum 35 élèves maximum. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

