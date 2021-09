Déambulations dans la Vallée de la Chimie ! TUBÀ, 6 octobre 2021, Lyon.

Qui ne s’est jamais demandé, en partant en vacances, ou simplement en descendant dans le sud par l’A7, ce qu’étaient les fumées qui sortent des grandes cheminées ? Ce que sont les cuves ou la grosse boule que l’on aperçoit sur le bord de la route ?

Autant d’images qui questionnent et colorent le paysage de la Vallée de la Chimie.Cependant, savez-vous ce qu’est vraiment l’industrie ? Quels sont les métiers que l’on y rencontre ou les formations qui y mènent ?

Durant cet atelier immersif nous vous proposons de découvrir et vous immerger au sein du monde industriel de la Vallée de la Chimie, via une déambulation interactive et guidée à la rencontre des personnes qui y vivent, s’y forment et y travaillent afin de questionner collectivement les représentations et idées reçues qui gravitent autour de ce secteur.

L’objectif ?

Favoriser l’échange, ouvrir le débat en bousculant les idées reçues liées au territoire et à l’impact de l’industrie sur nos vies au quotidien.

Permettre au «spect-acteur» de se forger sa propre opinion, de questionner l’industrie chimique et ce qu’elle était (métiers, produits), comment elle a évolué, évolue encore et innove aujourd’hui pour donner du sens aux produits qui sortent de ces usines tous les jours.

