Gare aux cookies ! 6 octobre 2021, Lyon.

Fête de la science 06 octobre

mercredi 06 octobre – 14h00

Comment un biscuit est-il devenu un espion informatique ?

Aujourd’hui, nous produisons et livrons sans cesse une multitude de données via nos usages et comportements quotidiens sur internet. Qui détient ces informations ? Comment sont-elles utilisées ?

Sous la forme d’un jeu de plateau, « Gare aux cookies » permet d’aborder les enjeux liés à notre identité numérique et d’explorer collectivement les enjeux relatifs aux données personnelles.

À l’inverse d’un jeu type Monopoly ou La Bonne Paye, les joueurs en tombant sur une case ne vont pas acheter la case mais, au contraire, vont se voir soutirer leurs données personnelles. Cette dynamique illustre de manière globale le phénomène des cookies qui collectent les données des utilisateurs sur le net et les réseaux sociaux. Dans cet esprit, le jeu aborde également d’autres problématiques, telles que les « bonnes pratiques » pour sa protection et celle d’autrui, l’impact écologique du numérique ou encore la sensibilisation aux arnaques et contenus malveillants.

Le but étant pour les participants d’arriver au bout du plateau en ayant questionné leurs pratiques sur le net et les dangers (parfois indicibles) qui les guettent.

L’objectif ?

Sensibiliser à la protection de ses données personnelles sur Internet.

Apprentissage de bonnes pratiques sur le net et les réseaux sociaux face.



*Une création originale TUBÀ.

