Trivalfer Direction des Déchets et de la Propreté – Service Relations Usagers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Parcours de visite du centre de tri TRIVALFER

Tri automatique et manuel.

Conditionnement des matériaux

A titre d’information, la visite du centre de tri est possible pour les primaires à partir du niveau CM. Le transport depuis l’établissement jusqu’au centre de tri peut être pris en charge par nos services sous certaines conditions. Merci de nous contacter rapidement pour savoir si vous pouvez en bénéficier et réserver. Grand Est>Marne

Trivalfer 58 Rue du Val Clair, 51100, Reims 51100 organisateur : Trivalfer

