Visites insolites du CNRS : “Eau potable en Normandie : le Karst de la Craie” Triquerville, 4 octobre 2021, Port-Jérôme-sur-Seine.

Fête de la science 04 octobre

Triquerville CNRS Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 14h00

En Normandie, et plus spécifiquement dans la Seine Maritime et l’Eure, quasiment 100 % de l’eau du robinet est de l’eau souterraine, qui provient de la nappe de la Craie. Mais à quoi correspond ce réservoir d’eau souterraine ? Comment et où cette eau est-elle captée ? Comment et à quelle vitesse se renouvelle-t’elle ? Comment sait-on quelle quantité est naturellement disponible ? Pourquoi l’eau du robinet est-elle parfois turbide ? Comment nos activités impactent-elles les réservoirs naturels d’eau potable ?

Un petit groupe de personne suivra l’hydrologue et l’hydrogéologue pour répondre, entre autres, à ces questions, avec une difficulté particulière : on voit l’eau d’un lac, on voit l’eau d’une rivière, mais on ne voit pas l’eau souterraine ! Entre les berges de la Seine et les prairies des plateaux crayeux, la visite consistera à remonter le cours de l’eau souterraine depuis des points de prélèvement d’eau potable. Les lauréats du concours verront comment se « mesure » l’eau souterraine au cours de son cycle. Ils verront également comment des paysages bien connus et familiers pour beaucoup abritent l’eau souterraine, et quelle place le karst – ces cavités souterraines quelquefois imposantes mais souvent impénétrables et invisibles – tient dans le contrôle de son écoulement.

Normandie>Seine-Maritime

Triquerville 20 Rue Raoul Anquetil (Triquerville) 76330 Port-Jérôme-sur-Seine 76330

organisateur : Triquerville