Toulouse Toulouse School of Economics Haute-Garonne, Toulouse Les mathématiques contre le cancer Toulouse School of Economics Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les mathématiques contre le cancer Toulouse School of Economics, 6 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 06 octobre

Toulouse School of Economics Toulouse School of Economics. Entrée libre En présentiel;En ligne Scolaires. Toulouse School of Economics (TSE) organise un événement public à destination des lycéens et du grand public autour de l’application des mathématiques.

Sébastien Gadat, chercheur à TSE, échangera avec les participants autour de ses travaux et notamment de ses recherches sur la constitution de modèles permettant d’aider à cibler des cellules cancéreuses en collaboration avec l’Oncopole de Toulouse. Occitanie>Haute-Garonne

Toulouse School of Economics 1 Esplanade de l’Université 31100 Toulouse 31100 organisateur : https://www.tse-fr.eu/ Toulouse School of Economics

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse School of Economics Adresse 1 Esplanade de l’Université 31100 Toulouse Ville Toulouse lieuville Toulouse School of Economics Toulouse