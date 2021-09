Tilhouse Tilhouse Hautes-Pyrénées, Tilhouse A la découverte d’une vieille forêt Tilhouse Tilhouse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

A la découverte d'une vieille forêt Tilhouse, 2 octobre 2021

NATUREO. Réservation obligatoire Grand public.

samedi 02 octobre – 09h30 à 16h00 A travers l’exploration d’une forêt ancienne et mature, rare et exceptionnelle, nous aborderons la biologie de l’arbre mais également les différents micro-habitats qu’il recèle (cavités, bois mort dans le houppier, …), et dans lesquels trouvent refuge de nombreux organismes vivants (insectes, mousses, champignons, …). Nous découvrirons comment caractériser une vieille forêt et qui les inventorie. Occitanie>Hautes-Pyrénées

