Saumur

Goûter scientifique “Les petites bêtes” Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Théâtre Le Dôme Terre des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Une heure pour répondre aux questions des curieux qui veulent tout savoir et tout comprendre sur les petites bêtes ! Terre des Sciences donne rendez-vous aux enfants (et aux parents !) au Village des sciences de Saumur lors d’un goûter scientifique. Emerveillement, interactivité, découverte garantis !

Séances le samedi et le dimanche sur le temps du Village des sciences.

Horaires précis des goûters scientifiques à retrouver sur place. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

