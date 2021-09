Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Découverte d’un site ornithologique remarquable : les Monteaux Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Découverte d’un site ornithologique remarquable : les Monteaux Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Théâtre Le Dôme LPO Anjou. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Monteaux a permis, grâce à une action coordonnée de la municipalité de Vivy, de l’exploitant et de la LPO Anjou, la mise en place d’observatoires à la disposition de tous, permettant la découverte de ce site ornithologique fort riche.

A travers des panneaux explicatifs, des photos, un diaporama et une liaison en direct avec le terrain, les bénévoles de la LPO Anjou Saumur vous présenteront ce site unique dans le Saumurois. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

