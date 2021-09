Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Projet Solaris : électronique et énergie solaire Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Projet Solaris : électronique et énergie solaire

Fête de la science 02 – 03 octobre

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 L’utilisation de l’énergie solaire est une alternative à la consommation d’énergies fossiles ou nucléaire.

A priori, la lumière du soleil est une source inépuisable. Oui mais les panneaux solaires ne peuvent capter les rayons lumineux que quelques heures par jour.

A moins de développer des panneau orientable.

Les jeunes de la MJC de Saumur vous présentent deux systèmes de captation d'énergie solaire capable de réorienter ses panneaux au fil des déplacements du soleil et comment ils peuvent alimenter maisons, éclairage, véhicules.

