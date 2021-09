Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Ouèlo Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Ouèlo Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 03 octobre

Théâtre Le Dôme Ville de Saumur. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h00

dimanche 03 octobre – 16h00 C’est un grand désert dans lequel il n’a pas plu depuis dix ans. Trois amis partent à la quête de l’eau : Ssissoun, tout-petit serpent couleur de sable, Zhia, jeune femelle fennec très vive et Goundi-le-goundi, un rongeur aux drôles de petites oreilles qui dort tout le temps.

C’est parti ! Nos amis grimpent sur la plus haute dune pour repérer un point d’eau, rencontrent un dromadaire, un vieux scorpion si âgé qu’il a connu le temps où l’oasis était verte, se perdent, se retrouvent et puis… hasard et magie s’en mêlent…

Le marimbula, la cuica, les bongos, la calebasse ou la rhombe tour à tour, voix de personnage ou accompagnement de l’action, emmènent nos oreilles en voyage sur une mer de sable aux senteurs d’épices avant de partager… un verre d’eau !



Réservation obligatoire entre le 13 et 30 septembre. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Théâtre Le Dôme Adresse Place de la Bilange 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Théâtre Le Dôme Saumur