A la découverte… du micromonde Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Théâtre Le Dôme Nature Sciences Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Impossible d’observer certains objets ou êtres vivants à l’œil nu. Il faut les grossir pour les découvrir. Ainsi, la stéréoloupe permettra d’explorer un microzoo. Pour des grossissements plus importants, nous vous proposons de faire des observations microscopiques, avec réalisation des préparations.

Apportez vos objets pour en découvrir les détails. Nous tenterons aussi la fabrication d’un microscope simple. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur

