Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Arkaïa Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Arkaïa Théâtre Le Dôme, 2 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 octobre

Théâtre Le Dôme Ville de Saumur. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 16h00 Un voyage au cœur des matières et des saisons

Seule en scène, Mariclaire emmène petits et grands au cœur des émotions primitives.

Les matières visuelles sonores et tactiles : tissus, cartons, eau, peinture, incarnent ce voyage au fil des saisons comme des acteurs vivants.

Arkaïa expérimente à chaque représentation, de façon unique et différente: être ici et maintenant.



Réservation obligatoire du 13 au 30 septembre. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Théâtre Le Dôme Adresse Place de la Bilange 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Théâtre Le Dôme Saumur