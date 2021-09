Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur À la découverte des merveilles du sol Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

À la découverte des merveilles du sol Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Théâtre Le Dôme CPIE Touraine Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Venez découvrir la vie qui se cache sous vos pieds à travers des activités sur les curiosités du sol ! Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Théâtre Le Dôme Adresse Place de la Bilange 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Théâtre Le Dôme Saumur