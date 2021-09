Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Un brin de découverte Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Un brin de découverte Théâtre Le Dôme, 2 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 octobre

Théâtre Le Dôme ESAIP – Ecole d’ingénieurs. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 Qui est Rosalind Franklin ? Qu’a-t-elle bien pu découvrir de si important au début du vingtième siècle ? Et surtout, comment cette découverte lui a été spoliée par d’autres scientifiques ? Autant de questions et de mystères auxquels nous vous apporterons des réponses… Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Théâtre Le Dôme

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Théâtre Le Dôme Adresse Place de la Bilange 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Théâtre Le Dôme Saumur