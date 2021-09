Belfort Théâtre de Marionnettes Belfort, Territoire de Belfort Spectacle scientifico-burlesque “Zéro, l’histoire d’un nul”, cie Les Arts Pitres Théâtre de Marionnettes Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Théâtre de Marionnettes Estelle Le Pavillon des sciences. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les mathématiques sont une langue parlée dans le monde entier, leur naissance nous raconte un formidable pan de l’histoire des Hommes. Le zéro pour naître et grandir, s’est nourri des cultures de tous les pays qu’il a traversés.

Le spectacle s’attache entre autre à développer cet aspect universaliste du zéro qui nous enseigne que nous venons tous du même endroit.

Et si le zéro pouvait nous faire sentir citoyen du monde ? Bourgogne-Franche-Comté>Territoire de Belfort

Théâtre de Marionnettes 30 bis rue jean de la fontaine 90000 Belfort

