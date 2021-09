Workshop DYNAMIC ORIGIN Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 6 octobre 2021, Villeurbanne.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1. Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h18 à 20h15

AToU porte un projet art-science entre la chorégraphe Anan Atoyama et des chercheuses, chercheurs et professionnels de different domaines. A partir de données scientifiques, autour de la question de la vie, de ses écosystèmes et de l’évolution de leur définitions au XXIème siècle, l’artiste envisage de concevoir une installation-performance, intégrant la participation des spectateurs, espace d’un voyage immersif entre micro et macro de la Vie.

Le workshop est composé par les inspirations de l’embryologie fondamentale et de la recherche spécifique, AVE (the anterior visceral endoderm) du Srinivas Group à l’Université d’Oxford. La chorégraphe partage sa recherche art-science et propose d’expérimenter ses observations par un atelier de mouvement précédé d’un échauffement de bien-être inspiré de différents techniques corporelles comme le Yoga, le Shiatsu et le Taïso. Il est ouvert à tous, de tous âges et de tous niveaux.



Chorégraphe : Anan Atoyama

Artistes associés : Anne Davienne, Maxime Cella

Collaboration : Srinivas Lab, the University of Oxford Department of Physiology Anatomy and Genetics – Professor Shankar Srinivas, Tomoko Watanabe, Shifaan Thowfeequ

Soutien : Wellecome Trust, University of Oxford

Partenaires : Ramdam – un centre d’art (dans le cadre de la résidence d’expérimentation), CND – Lyon, Theatre Astrée

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69100

