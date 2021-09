DYNAMIC ORIGIN Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 6 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 06 octobre

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Théâtre Astrée – Université Lyon 1. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 12h12 à 13h30

AToU porte un projet art-science entre la chorégraphe Anan Atoyama et des chercheuses, chercheurs et professionnels de different domaines. A partir de données scientifiques, autour de la question de la vie, de ses écosystèmes et de l’évolution de leur définitions au XXIème siècle, l’artiste envisage de concevoir une installation-performance, intégrant la participation des spectateurs, espace d’un voyage immersif entre micro et macro de la Vie.

C’est une conférence en lien avec la recherche de Dynamic Origin. Anan Atoyama invite des chercheurs de trois domaines – Evolution génétique, Embryologie et AI à partager leur perception et leur définition de la vie. Pierre-Henri Gouyon(Museum national d’histoire naturelle), Shankar Srinivas (Université d’Oxford), Takashi Ikegami (Université de Tokyo)

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69100

organisateur : Théâtre Astrée – Université Lyon 1