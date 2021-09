Istres Territoire Istres Ouest Provence (Conseil de territoire 5) Bouches-du-Rhône, Istres L’air de la découverte : le réseau des médiathèques intercommunales Istres Ouest Provence fête la science Territoire Istres Ouest Provence (Conseil de territoire 5) Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Fête de la science 02 – 09 octobre
Territoire Istres Ouest Provence (Conseil de territoire 5), Istres.

Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 à 18h30

mardi 05 octobre – 09h00 à 18h30

mercredi 06 octobre – 09h00 à 18h30

vendredi 08 octobre – 09h00 à 18h30

samedi 09 octobre – 09h00 à 18h30 Miramas, Istres, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis du Rhône, Entressen, Cornillon-Confoux, Grans : le réseau des 7 médiathèques Istres Ouest Provence contribuent à la démocratisation des connaissances scientifiques dans une approche participative et ludique.

Pour cela, nous souhaitons stimuler la curiosité, favoriser l’expérimentation, la diversité des regards et des points de vue et le développement de l’imaginaire par l’émerveillement. Il s’agit également de promouvoir la science du quotidien mais aussi les innovations et les sites remarquables du territoire. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Territoire Istres Ouest Provence (Conseil de territoire 5) Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence 13800 organisateur : https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Territoire Istres Ouest Provence (Conseil de territoire 5)

