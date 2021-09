Autun Territoire d'aventures Autun, Saône-et-Loire Regards vers le ciel et l’espace Territoire d’aventures Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Regards vers le ciel et l’espace Territoire d’aventures, 6 octobre 2021, Autun. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h00 Suite à différents ateliers scientifiques, d’arts plastiques, d’observation du ciel et de l’espace, les enfants des accueils de loisirs découvriront le planétarium de la Société Astronomique de Bourgogne :

Accueil de loisirs Territoire d’aventures, Autun : mercredi 06 octobre

Accueil de loisirs de Broye : mardi 02 novembre

Accueil de loisirs de Couches : jeudi 04 novembre Bourgogne-Franche-Comté>Saône-et-Loire

Territoire d’aventures Route de Châlon 71400 Autun 71400 organisateur : Territoire d’aventures

