Le verre et ses déclinaisons Technopôle Lahitolle, 10 octobre 2021, Bourges. Fête de la science 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 Les verres peuvent nous apparaitre comme des matériaux parmi les mieux maîtrisés par l’homme d’un point de vue technique comme esthétique, les productions de masse côtoyant aujourd’hui des pièces uniques réalisées selon des techniques artisanales ancestrales. Abondamment présents dans le cadre domestique, on les retrouve aussi en nombre dans nos musées, signe d’un riche intérêt porté depuis des siècles à ces matériaux, pour en faire évoluer les propriétés ou encore l’aspect, dans la maitrise ultime des couleurs et des formes et répondre aux mieux aux préoccupations artistiques ou techniques. Cette façade rétro cache une grande vitalité des verres, très présents dans nos laboratoires de recherche car ils se révèlent indispensables et innovants pour répondre à de nombreuses problématiques grâce à leurs propriétés spécifiques dans les domaines du bâti, de l’optique, de l’énergie, la santé, ou encore l’environnement. Cet atelier proposera de découvrir les différentes applications du verre ainsi que quelques séquences filmées autour de sa fabrication pour des applications diverses et des réflexions sur les questions environnementales. Un jeu à destination des jeunes permettra d’aborder ces différentes questions. Centre-Val de Loire>Cher

Technopôle Lahitolle 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges

