La fabrique à étoiles Technopôle Lahitolle, 10 octobre 2021, Bourges. Fête de la science 10 octobre

Technopôle Lahitolle Pôle des Etoiles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 Les uns après les autres, les enfants ajoutent une poignée d’étoiles magiques dans notre fabrique à étoiles. Quelques tours de manivelle après et hop ! Les étoiles seront à leur place sur un joli dessin du ciel à emporter. Sur ce dessin, une petite astuce pour repérer les constellations de la Petite Ourse et de Cassiopée, à partir de la célèbre Grande Ourse ! Des explications sur l’utilisation d’une carte du ciel seront données aux plus curieux. Centre-Val de Loire>Cher

Technopôle Lahitolle 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges 18000 organisateur : https://www.poledesetoiles.fr/ Technopôle Lahitolle

