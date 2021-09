Bourges Technopôle Lahitolle Bourges, Cher Voyage en réalité martienne Technopôle Lahitolle Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Voyage en réalité martienne Technopôle Lahitolle, 10 octobre 2021, Bourges. Fête de la science 10 octobre

Technopôle Lahitolle Pôle des Etoiles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 à 12h30 A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, profitez d’un aller-retour sur Mars tout en gardant les pieds sur Terre. Vous découvrirez le rover Perseverance, de la mission américaine Mars2020, comme si vous y étiez ! L’application a été développée par la start-up VR2 Planets et propose une immersion de 2 min Centre-Val de Loire>Cher

Technopôle Lahitolle 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges 18000 organisateur : https://www.poledesetoiles.fr/ Technopôle Lahitolle

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Technopôle Lahitolle Adresse 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Technopôle Lahitolle Bourges