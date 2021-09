Bourges Technopôle Lahitolle Bourges, Cher Biathlon LASER Technopôle Lahitolle Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Biathlon LASER Technopôle Lahitolle, 10 octobre 2021, Bourges. Fête de la science 10 octobre

Technopôle Lahitolle Collège LE COLOMBIER. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 Les carabines laser ont été imprimées en 3D puis assemblées au collège Le Colombier de DUN/AURON par l’option Sport en EPS et Technologie. Une fois assemblées, les élèves ont ensuite cablé puis programmé et ont effectué les réglages nécessaires. Ensuite ils ont fabriqué les cibles avec la partie électronique nécessaire pour la réception du laser. Enfin en EPS, ils se sont entraînés au tir avant de réaliser une épreuve de LASER RUN en relais (course+tir avec tours de pénalités).

Après la présentation du projet sur notre stand, vous pourrez essayer de tirer avec une des carabines laser imprimées en 3D. Centre-Val de Loire>Cher

Technopôle Lahitolle 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges 18000 organisateur : Technopôle Lahitolle

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Technopôle Lahitolle Adresse 6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Technopôle Lahitolle Bourges