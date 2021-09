Bourges Technopôle Lahitolle Bourges, Cher Haute en couleur ! Technopôle Lahitolle Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Haute en couleur ! Technopôle Lahitolle, 10 octobre 2021, Bourges. Fête de la science 08 – 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 10 octobre – 10h00 Les portails de la cathédrale de Bourges, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, retrouvent leurs couleurs !

De 1998 à 2012, tous les portails de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges ont été restaurés. A cette occasion, de nombreuses de traces de polychromie ou peinture ont été retrouvées, ce qui permet aujourd’hui de proposer une reconstitution de la manière dont ces portails étaient mis en couleurs.

La Ville d'art et d'histoire de Bourges vous exposera ce travail et vous proposera un atelier sur les pigments utilisés au Moyen Âge.

