Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les sons de la nuit: ça vit, ça bouge! Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les sons de la nuit: ça vit, ça bouge! Technopôle de l’Arbois, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 07 octobre

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Enfilons bottes et veste, enfourchons notre vélo et partons à la découverte des sons de la nuit. Qui allons-nous entendre ou rencontrer? Que se passe-t-il dehors la nuit? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Technopôle de l’Arbois Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://www.cerege.fr Technopôle de l’Arbois

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Technopôle de l'Arbois Adresse Technopôle de l'Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence