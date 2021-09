Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Visite du Spectromètre de masses par Accélérateur ASTER Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite du Spectromètre de masses par Accélérateur ASTER Technopôle de l’Arbois, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 07 octobre

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Aster? Non ce n’est pas une fleur mais un accélérateur de particules qui vous est présenté. Cet appareil permet non seulement de séparer les atomes en fonction de leur masse mais aussi de compter les atomes un à un! A partir de quelques grammes de roche, Aster permet de répondre à de nombreuses questions environnementales : Combien de temps faut il pour créer un relief? A quelle vitesse bougent les failles tectoniques? A quelle époque les glaciers ont ils fondu? Quel est l’âge de notre ancêtre Toumaï? Pour aller plus loin: http://www.cerege.fr/fr/equipements-plateformes/laboratoire-national-de… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Technopôle de l’Arbois Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://www.cerege.fr Technopôle de l’Arbois

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Technopôle de l'Arbois Adresse Technopôle de l'Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence