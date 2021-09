Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les microfossiles : témoins des climats passés ou la double vie du plancton Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Des milliards d’organismes microscopiques prolifèrent de la surface aux abysses de l’océan. Certains de ces animaux forment une coquille calcaire qui après leur mort sédimentera au fond de l’océan. Ces coquilles, et en particulier celles de foraminifères, permettent de connaitre les environnements du passé. Dans cet atelier, les enfants découvrent comment pêche-t-on ces micro-organismes. Ils découvriront des sédiments du Pacifique dans lesquels ils pourront extraire les microfossiles, et les séparer sous un microscope armés d’un pinceau. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

