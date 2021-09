Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les Dinosaures de Provence Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La région d’Aix-en-Provence est riche en œufs et en ossements de dinosaures. Depuis plus de 20 ans le muséum d’Aix réalise des fouilles paléontologiques pour mettre au jour les restes de ces géants qui peuplaient la Provence il y a 75 Millions d’années. L’étude de ces fossiles nous permet d’en savoir plus sur ces animaux, ainsi que sur l’ensemble de la faune qui vivait dans la région à la fin du Crétacé.



Pour aller plus loin:

– Sites internet : http://www.museum-aix-en-provence.org/

– Livres: Dinosaures en Provence, Collectif Géraldine Garcia, Gilles Cheylan, Edition Edisud

– Films, vidéos : Stopscience, FAQ, les dinosaures de France, Partie 1 : La Provence → https://www.youtube.com/watch?v=-170Jkldvkc Arco, le dinosaure carnivore de l’A8 → http://www.universcience.tv/video-arco-ledinosaure-carnivore-de-l-a8-51… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

