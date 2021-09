Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les diatomées Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Exploration microscopique des micro-algues, mémoires de l’environnement. Dans tous les milieux aquatiques (océan, mers, lacs, mais aussi marais ou simples flaques d’eau), de microscopiques algues prolifèrent : les diatomées. Elles possèdent une coquille en silice (comme du verre) très ornée qui peut se conserver au fond de l’eau, lorsque l’algue meurt. En étudiant leurs minuscules coquilles fossiles, il est possible de caractériser la qualité de l’eau dans laquelle vivaient ces diatomées et ainsi, de connaître le climat des périodes passées(le«paléoclimat »). Pour aller plus loin: Sites internet: http://plancton-du-monde.org/module-formation/diato.html https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacillariophyta Livres: «Guide des diatomées : plus de 200 micro-algues silicieuses photographiées» (2004) par Maurice Loir. Editeur : Delachaux & Niestlé, Collection : Bibliothèque du naturaliste, 240 p. Films, vidéos: http://planktonchronicles.org/fr/episode/diatomees-maisons-de-verre/ Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

