Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les drones sont utilisés en sciences de la terre pour observer les phénomènes de surface: érosion, flux sédimentaire, décalage sismique, nature des sols… Outre leur faculté à produire des vidéos et de l’imagerie, des techniques de reconstruction du relief 3D à partir d’images sont aussi possibles. L’atelier présentera les principaux types de drones utilisés pour l’observation et les mesures topographiques, montrera la réalisation pratique d’un vol de drone et sera illustré par des exemples de reconstruction 3D sur ordinateur. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

