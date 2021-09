Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les météorites : voyage dans le système solaire Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les météorites sont des roches extraterrestres qui parviennent à la surface de la Terre. Derrière cette définition simple se cache une histoire complexe et des implications scientifiques importantes pour la connaissance de notre système solaire. A travers l’observation et la manipulation de différentes météorites, nous essaierons de répondre aux questions suivantes: d’où viennent les météorites, de quoi sont-elles constituées, quels sont les différentes types de météorites, où les trouver, quel âge ont-elles, que nous apprennent-elles? Un projet national de détection de météorites par caméra (projet FRIPON) sera également présenté. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Technopôle de l’Arbois Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://www.cerege.fr Technopôle de l’Arbois

