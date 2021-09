L’anthracologie Technopôle de l’Arbois, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Découvrir l’intérêt des charbons de bois dans la connaissance de l’histoire des paysages forestiers en relation avec les incendies. Apprendre à les extraire du sol par tamisage, à les séparer des autres restes végétaux avec une loupe, à reconnaitre les essences feuillues des conifères à partir de photos prises au microscope et d’un cube à monter soi-même. Réaliser que les paysages qui nous entourent n’ont pas toujours été les mêmes au cours du temps. Comprendre que le changement climatique, qui augmente le risque d’incendies, n’est pas le seul facteur responsable du changement dans la structure et la composition des forêts, mais que le charbonnier, le paysan et le berger notamment ont joué un grand rôle depuis les périodes anciennes. Retrouver de quel bois se chauffaient nos ancêtres. Dessiner les paysages de demain sur une grande feuille, avec du charbon végétal appelé fusain, et avoir les mains toutes noires !





Ludique et amusant (1’49) : http://www.inrap.fr/l-anthracologue-10789

Beaucoup plus sérieux (5’18) : http://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Les-sciences-de-l-archeologie-Sylvie-Coudray-anthracologue.htm?¬ice_id=2596

